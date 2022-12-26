الإثنين ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢
١١:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

مدربان عربيان في قائمة المتنافسين على الأفضل في العالم

مدربان عربيان في قائمة المتنافسين على الأفضل في العالم
الإثنين ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١١:٢٣ بتوقيت غرينتش

وضع الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم، قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب وطني في العالم لعام 2022.

العالم - رياضة

وكشف الاتحاد عن القائمة التي ضمت 20 مدربا ومنهم مدربان عربيان، دربا منتخبي بلديهما في بطولة كأس العالم 2022، والتي أقيمت في دولة قطر مؤخرا.

وضمت القائمة كلا من وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، وجلال القادري مدرب منتخب تونس.

وقاد الركراكي منتخب المغرب في سبع مباريات خلال بطولة كأس العالم 2022، وتصدر مجموعته السادسة في دور المجموعات من مونديال 2022، برصيد 7 نقاط، بفوزين على بلجيكا وكندا وتعادل مع كرواتيا.

وتغلب منتخب المغرب على منتخب إسبانيا بركلات الترجيح في الدور ثمن النهائي، وفاز على منتخب البرتغال في الدور ربع النهائي 1-0، وخسر من فرنسا في النصف نهائي 0-2، وخسر من كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث 1-2.

وقاد جلال القادري منتخب تونس للتأهل إلى كأس العالم 2022، وشارك في البطولة بثلاث مباريات، فتعادل مع الدنمارك، وخسر من أستراليا، وحقق فوزا تاريخيا على منتخب فرنسا بهدف دون رد.

روابط ذات صلة

 الركراكي بعد خسارة المغرب أمام كرواتيا: سنعود أقوى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

امير عبداللهيان يستقبل نائب وزير الخارجية القطري

لليوم السادس.. أهالي ريف دير الزور الغربي يواصلون احتجاجاتهم ضد 'قسد'

مدربان عربيان في قائمة المتنافسين على الأفضل في العالم

مدينة بحرينية تنتفض ضد التطبيع

"واشنطن بوست": جمهوريون يبدأون خطوات نحو الانتخابات التمهيدية ضد ترامب

حزب الله: lا حصل مع 'اليونيفيل' حادثة موضعية لا تبعية سياسية لها