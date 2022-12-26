مدربان عربيان في قائمة المتنافسين على الأفضل في العالم

العالم - رياضة

وكشف الاتحاد عن القائمة التي ضمت 20 مدربا ومنهم مدربان عربيان، دربا منتخبي بلديهما في بطولة كأس العالم 2022، والتي أقيمت في دولة قطر مؤخرا.

وضمت القائمة كلا من وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، وجلال القادري مدرب منتخب تونس.

وقاد الركراكي منتخب المغرب في سبع مباريات خلال بطولة كأس العالم 2022، وتصدر مجموعته السادسة في دور المجموعات من مونديال 2022، برصيد 7 نقاط، بفوزين على بلجيكا وكندا وتعادل مع كرواتيا.

وتغلب منتخب المغرب على منتخب إسبانيا بركلات الترجيح في الدور ثمن النهائي، وفاز على منتخب البرتغال في الدور ربع النهائي 1-0، وخسر من فرنسا في النصف نهائي 0-2، وخسر من كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث 1-2.

وقاد جلال القادري منتخب تونس للتأهل إلى كأس العالم 2022، وشارك في البطولة بثلاث مباريات، فتعادل مع الدنمارك، وخسر من أستراليا، وحقق فوزا تاريخيا على منتخب فرنسا بهدف دون رد.