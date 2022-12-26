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رداً على سؤال مراسل قناة "العالم"..

كنعاني: التطبيع مع الكيان الصهيوني لن يساعد في أمن واستقرار المنطقة والقضية الفلسطينية

الإثنين ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٩ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني ان موقف ايران من الكان الصهيوني واضح واضح وشفاف وتطبيع بعض الدول العربية والاسلامية مع هذا الكيان لن يساعد في ارساء الاستقرار والامن بالمنطقة .

العالم - ايران

ورداً على سؤال مراسل قناة "العالم" ، الذي قال يبدو من صريحات وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير قبل أسبوعين، والمقابلة الخاصة لموقع العربية الإنجليزي مع نتنياهو ، وتصريحات مسؤولين آخرين ووسائل إعلام سعودية، أن الوقت قد حان لإعلان تطبيع العلاقات السعودية مع الكيان الإسرائيلي، فما هو موقف الجمهورية الإسلامية في هذا الصدد؟ قال كنعاني : إن موقفنا من الكيان الصهيوني وهويته غير الشرعية وغير القانونية واضح ونعتقد أن تطوير العلاقات وتطبيع بعض الدول العربية والإسلامية مع هذا الكيان لا يسهم في استقرار وأمن المنطقة ولا يساعد في استيفاء حقوق الشعب الفلسطيني.

واضلف : إن الشعب الفلسطيني يتوقع من الدول العربية والإسلامية اتخاذ إجراءات لإستيفاء حقوقه ولن يرحب الشعب الفلسطيني بعملية التطبيع .

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رداً على سؤال مراسل قناة "العالم".. كنعاني: التطبيع مع الكيان الصهيوني لن يساعد في أمن واستقرار المنطقة والقضية الفلسطينية

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