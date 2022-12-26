هل ينذر هجوم نفذته مسّيرة أوكرانية على قاعدة روسية بحرب نووية ثالثة؟

خاص بالعالم

وزارة الدفاع الروسية قالت انها اسقطت طائرة أوكرانية مسيرة على ارتفاع منخفض أثناء اقترابها من مطار إنغلز العسكري عند الساعة الواحدة والنصف بتوقيت موسكو، ما اسفر عن مقتل جنود روس من الطاقم الفني كانوا في المطار، فيما اكدت عدد تضرر التجهيزات الملاحية في القاعدة الواقعة على بعد نحو سبعمئة وثلاثين كيلومترا جنوب شرقي العاصمة موسكو.

الهجوم يأتي فيما تعمل القوات الروسية في مواقع جديدة للتصدي للهجمات الصاروخية والجوية التي تشنها أوكرانيا بحسب وكالة انترفاكس الروسية.

ونقلت الوكالة عن بيان لوزارة الدفاع أن أطقم أنظمة اس ثلاثمئة تتخذ مواقع جديدة لأنظمة صواريخ أرض جو بعيدة المدى الروسية. فيما اشارت الى أن بطارية اس ثلاثمئة قادرة على تتبع هدف على مسافة تصل إلى مئتين واربعة كيلومترات وعلى ارتفاع يصل إلى ثلاثين كيلومترا.

ووسط احتدام المعارك في عدد من محاور القتال بالشرق الاوكراني واعلان بيلاورسيا ان منظومات اس 400 الروسية التي تم نشرها في البلاد باتت جاهزة تماما لأداء مهمات قتالية، حذرت موسكو مجددا الغرب من مغبة اندلاع حرب عالمية ثالثة.

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف قال إن العالم سيستمر بالسير على شفا حرب عالمية ثالثة وكارثة نووية إذا لم يتم توفير ضمانات أمنية لروسيا، لكن ميدفيديف شدد على أن بلاده ستبذل قصارى جهدها لمنع حدوث ذلك.

وفيما رأى أن اتفاقيات نزع السلاح الجديدة غير واقعية وغير ضرورية في الوقت الحالي اعتبر ان استرشاد موسكو بالعقيدة النووية الروسية يمنع الغرب من الدخول في حرب.

ومع هذا التصعيد، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده على استعداد للتفاوض والاتفاق على حلول مقبولة مع جميع الشركاء لإنهاء الحرب في أوكرانيا لكنه اتهم كييف وداعميها برفض الجلوس إلى طاولة المفاوضات والغرب بالسعي إلى تقسيم روسيا.