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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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كنعاني: اعلنا موقفنا بخصوص الحرب باوكرانيا ونؤكد ان اتهام ايران مرفوض وان ذلك لن يساعد اوكرانيا وشعبها
كنعاني: لسنا طرفا بالحرب الاوكرانية ونؤكد استعدادنا للتوسط لحل هذه الازمة ونرفض اي خطاب استفزازي من اي شخص او دولة
كنعاني: امريكا تبنت اغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني ونتابع جميع السبل القانونية لمحاكمة المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجريمة
ناصر كنعاني: اجتماع الاردن كان يخص الشان العراقي واجريت خلاله محادثات بين الوفد الايراني ووفود اخرى
ناصر كنعاني: موقفنا تجاه الكيان الصهيوني واضح وشفاف ولاننصح بالتطبيع معه ونعتبر ان التطبيع لن يرسي دعائم السلام في المنطقة
رئيس الوفد اليمني المفاوض: السيد القائد (عبد الملك الحوثي) أكد للوفد العماني ان أية اجراءات اقتصادية تستهدف الوضع في اليمن ستقلب الطاولة
ناصر كنعاني: اجتماع الاردن كان يخص الشان العراقي واجريت خلاله محادثات بين الوفد الايراني ووفود اخرى
الإثنين ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٠:١٤ بتوقيت غرينتش
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