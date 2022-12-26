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حزب الله: lا حصل مع 'اليونيفيل' حادثة موضعية لا تبعية سياسية لها

حزب الله: lا حصل مع 'اليونيفيل' حادثة موضعية لا تبعية سياسية لها
الإثنين ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١١:٠٣ بتوقيت غرينتش

أكّد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن ما حصل مع قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان  هو حادثة موضعية لا تبعية سياسية لها ولا هدف سياسي منها. 

العالم _ لبنان

وقال الشيخ قاسم اليوم الاثنين في حديث اذاعي إن حزب الله يبذل أقصى ما يستطيع من أجل بلسمة الجراح للمواطنين في مختلف الميادين وسنستمر ان شاء الله.

واضاف أنّ الأربعون ربيعًا لحزب الله كانت مليئة بالأعمال والإنجازات والتطور، لكن الأهم أن هذا الحزب أوجد بصمة مميزة في تاريخ لبنان وفي المنطقة، وأضاف: عشنا أربعين عامًا من التطور والنمو وتثبيت الفكر الإسلامي الأصيل والعمل المقاوم، والرمز كان دائمًا فلسطين.

وفي حديث لإذاعة النور، أشار الشيخ قاسم إلى أننا سنراقب الأمور في ملف استخراج النفط وسنواكب التطورات، ونحن الآن في مسار الاستخراج والشركة المعنية بدأت في الخطوات المطلوبة"، مؤكدًا أن "لا علاقة لهذا الملف بانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان".

ولفت إلى أن هناك من راهن أن تتراجع شعبية حزب الله في الانتخابات الأخيرة وأن يصاب بخسائر، لكن النتيجة كانت صادمة لأن عدد النواب الذين حصل عليهم الحزب بلغ 15 نائبًا بزيادة نائبين في بعلبك وجبيل، فيما تجاوزت نسبة الأصوات ما كانت عليه عام 2018.

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