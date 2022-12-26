المستشفيات تستقبل قرابة 3000 شهيد وجريح في رازح ومنبه بصعدة

العالم- اليمن

وحسب موقع "المسيرة" اليمني فقد قال مدير مستشفى رازح الريفي عبدالله مسرع: إن المستشفى استقبل منذ التوقيع على اتفاق الهدنة مطلع أبريل الفائت 111 شهيدا و796 جريحا، موضحا أن هؤلاء الضحايا استهدفهم العدوان السعودي بمديرية شدا، وأغلب الحالات المصابة تم تحويلها لمستشفيات صعدة أو العاصمة صنعاء.

وأكد أن" وضع مستشفى رازح الريفي مأساوي وهو غير قادر على تقديم ما يلزم تجاه الحالات الحرجة التي تصل نتيجة الاعتداءات السعودية".

من جانبه أوضح مدير مستشفى منبه الريفي علي العياشي، أن" عدد ضحايا العدوان الذين استقبلهم المستشفى منذ مطلع العام الجاري بلغ 169 شهيدا بينهم أفارقة و1833 جريحا".

وبيّن أن" الجيش السعودي استخدم قذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة ومارس التعذيب بالكهرباء وماء الأسيد بحق الضحايا".