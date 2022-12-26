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أ ف ب: أجهزة الأمن الروسية تعلن قتل "مخرّبين" أوكرانيين حاولوا دخول روسيا

الإثنين ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

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