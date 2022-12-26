الإثنين ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢
٠١:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

المجلس الشيعي الاعلى بلبنان: حملة تشويه السمعة خدمة للمشروع الصهيوني

المجلس الشيعي الاعلى بلبنان: حملة تشويه السمعة خدمة للمشروع الصهيوني
الإثنين ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٢١ بتوقيت غرينتش

استنكر المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى في لبنان، حملة الافتراء والتضليل وتشويه السمعة التي تستهدف الطائفة الإسلامية الشيعية ومعتقداتها والمقاومة وبيئتها الحاضنة تحت ستار برامج ساخرة او غير ذلك، خدمة للمشروع الصهيوني المتخبط باخفاقاته وخيباته في المنطقة بفعل صمود وثبات المقاومة وشعبها.

العالم_لبنان

واكد في بيان اليوم الاثنين ان الذين يتسترون وراء شعار حرية الكلمة والاعلام ليسيئوا لكرامات الناس واعراضهم انما يعبرون عن أنفسهم وثقافاتهم الهابطة والبذيئة ويسيئون للاعلام الملتزم الذي يحمل رسالة عنوانها لغة الشرف والكرامة، ومما ساعد على هذا التسيب الاعلامي تخلي الدولة والجهات الرقابية عن مسؤولياتها المطالبة بأن تضع حدا لهذا التفلت الهابط واللاخلاقي لهؤلاء وامثالهم ومحاسبتهم وخصوصا النيابات العامة القضائية، ونعتبر هذا البيان في مثابة إشعار لها للقيام بالمقتضى القانوني الذي يستوجبه هذا الاشعار.

وتابع المجلس: آن للاعلاميين الشرفاء أن يدافعوا عن رسالة الاعلام التي ينتهك حرمتها ويستغلها بعض من لا دين له ولا خلق من المفسدين والعابثين بالقيم الوطنية والاخلاقية، وأن يطردوا لصوص الاعلام من هذا الهيكل.

وختم: سنتابع ملاحقة هؤلاء ومحاسبتهم عبر الطرق القانونية والقضائية.

روابط ذات صلة

حزب الله: ما حصل مع 'اليونيفيل' حادثة موضعية لا تبعية سياسية لها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المجلس الشيعي الاعلى بلبنان: حملة تشويه السمعة خدمة للمشروع الصهيوني

بالفيديو... الحوثي مخاطبا دول العدوان: كيف تقاتلون قوما كل قبيلة منهم معسكر كامل؟

الحل الوحيد للأزمة اليمنية حسب رأي إعلامي يمني

شاهد.. هكذا توظف حقوق المرأة للمآرب السياسية

قراءة في المشهد السياسي التونسي بعد الانتخابات

خلال فترة الهدنة و جراء الإعتداءات السعودية... المستشفيات تستقبل قرابة 3000 شهيد وجريح في رازح ومنبه بصعدة