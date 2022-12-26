'ضاحي خلفان' ينتقد نظام بن سلمان وسياساته الخاطئة

العالم- السعودية

وسأل "الشلهوب" كأن ضاحي خلفان يقصد ابن سلمان، في هذه التغريدة؟

و جاء في التغريدة" تخيل قائد يخسر عشرات المعارك ويبقى قائدا.أي جندي يؤمن بقيادته".

وفي سياق متصل تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة لنائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان ينتقد فيها رعاية نظام ابن سلمان للهالووين، قالوا خلالها ان السماح للمسلمين بإحتفالات الهالوين كارثة اخلاقية تضرب في صميم قيمنا العربية والاسلامية.

واستغرب الناشط والكتاب والصحفي السعودي تركي الشلهوب من التغريد هذا قائلا: (الحليف) ضاحي خلفان ينتقد رعاية نظام ابن سلمان للهالوين، ويتهم النظام بالسعي لضرب القيم العربية والإسلامية، ويصف الاحتفالات بالشيطانية.. ننتظر رد الذباب والوطنجية، وسعوديو الإمارات.