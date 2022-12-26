الأردن : إغلاقات في عدة طرق بسبب السيول

العالم _ الأردن

وبيّنت أنّ الجهات المختصة تتعامل مع انهيارات ترابية وصخرية حدثت في طريق البانوراما / البحر الميت نتيجة للأمطار، كما وتم إغلاق طريق وادي القمر/ الرصيفة وطريق البوتاس باتجاه /غور الصافي احترازيا بسبب ارتفاع منسوب المياه.



وأكّدت ضرورة تجنب المناطق المنخفضة والأودية ومجاري السيول، وعدم المجازفة بقطعها والانتقال للمناطق المرتفعة.



وبيّنت المديرية أنها وضعت وحداتها وتشكيلاتها كافة على أهبة الاستعداد لتقديم الخدمات للمواطنين ومساعدتهم وبالشراكة مع كافة المؤسسات المعنية.



وأهابت المديرية بالسائقين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر اثناء القيادة وتفقد جاهزية المركبة قبل القيادة والالتزام بقواعد السير وتجنب السرعات العالية وارتكاب المخالفات الخطرة.



ودعت مديرية الامن العام إلى متابعة النشرات والارشادات الصادرة عن المديرية والجهات المختصة والاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) عند الحاجة والضرورة.



واغلقت كوادر وزارة الأشغال العامة والاسكان بالتعاون مع الشركاء في مديرية الامن العام مساء الاثنين طريق البحر الميت - الكرك بسبب تجمع للأتربة والحجارة نتيجة الهطول الكثيف للأمطار الغزيرة، بشكل احترازي ومؤقت.



وأكدت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، أن كوادرها العاملة في الميدان والمثبتة في الموقع باشارت بشكل فوري العمل على اجراء اللازم، مشيرة إلى أنه سيتم اعادة فتح الطريق بعد ازالة العوائق كافة.



وبينت أن الوزارة تعاملت على طريق البحر الميت - البانوراما والطريق الملوكي في البترا (الطيبة _ وادي موسى) مع تجمع للحجارة والاتربة وتم ازالتها، وفق الاصول بالتنسيق مع الشركاء كافة، وهي سالكة حاليا.



ودعت المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر خلال الظروف الجوية السائدة والتاني خلال القيادة على الطرق الخارجية.



كما دعت إلى عدم التردد بالإبلاغ عن أي حالة طارئة من خلال التواصل المباشر من خلال تطبيق نظام بلاغات الأشغال على الهواتف الذكية أو مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات الأردنية.