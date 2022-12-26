صورة لـ'تركي آل الشيخ' يثير تساؤلات حول صحته العقلية

العالم- السعودية

وجاء في التغريدة: هل يتمتع بقدرات عقلية كافية ليقرر ما هو أصيل في الموروث الثقافي للحجاز أم لا؟؟".

وفي سياق آخر كتب حساب "بلادنا على وين؟" تغريدة على تويتر، يتحدث فيه عن لجوء المسؤولين السعوديين إلى الذباب الالكتروني لرفع الهاشتاقات التي تؤيد كلامه وتحاول إسكات أصوات عموم الشعب.

وجاء في تغريدته "كالعادة يلجأ المسؤول إلى الــذبــاب لرفع الهاشتاقات التي تؤيد كلامه وتحاول إسكات أصوات عموم الشعب.. الذباب يغرد تحت #شكرا_تركي_ال_الشيخ و #الغبانه_الهنديه لتشويه حقيقة #هويه_الحجاز بخصوص العمامة الحجازية!".