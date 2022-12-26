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عبداللهيان يعلن استعداد ايران لزيادة التعاون في القطاع الخاص مع روسيا

عبداللهيان يعلن استعداد ايران لزيادة التعاون في القطاع الخاص مع روسيا
الإثنين ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعرب وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان عن ارتياحه لزيادة التبادل التجاري بين ايران وروسيا ، وأكد على ضرورة زيادة مشاركة القطاع الخاص في التعاون الاقتصادي بين البلدين.

العالم - ايران

وخلال لقائه وفد مجموعة الصداقة البرلمانية في مجلس الدوما الروسي، تطرق امير عبداللهيان إلى دور برلماني البلدين في تطور العلاقات الثنائية، معتبرا المفوضية العليا للتعاون البرلماني المكونة من ممثلي البرلمانات وبعض المسؤولين الحكوميين، آلية مهمة للمساعدة في تنمية العلاقات الودية بين البلدين.

وأعرب وزير الخارجية الايراني عن ارتياحه لزيادة التبادل التجاري بين البلدين، وأكد على ضرورة زيادة مشاركة القطاع الخاص في التعاون الاقتصادي، معلنا استعداد وزارة الخارجية للمشاركة في هذا الصدد.

من جانبه أشار منسق مجموعة الصداقة البرلمانية في مجلس الدوما الروسي، فاسيلي يوف، في هذا اللقاء إلى أهمية العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتعاون البرلماني بين البلدين من أجل تنمية العلاقات، مؤكدا على أهمية زيادة تبادل الوفود البرلمانية بين ايران وروسيا.

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