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الجبهة العربية التقدمية: دعم سوريا واجب قومي

الجبهة العربية التقدمية: دعم سوريا واجب قومي
الإثنين ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

أكدت الجبهة العربية التقدمية أن دعم سورية في مواجهة المؤامرة العدوانية الإمبريالية الرجعية والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة عليها واجب قومي، لافتة إلى أن الكيان الصهيوني يشكل رأس حربة في هذه المؤامرة.

العالم- سورية

وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة التنفيذية للجبهة علي بوطوالة في كلمة باسم الجبهة في إطار الحملة الشعبية العربية الدولية لرفع الحصار عن سورية التي دعا إليها السيد معن بشور الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي: إن مختلف أطراف التحالف الصهيوني الإمبريالي الرجعي تتمادى الآن في فرض حصار شامل على سورية العروبة والبطولة والمقاومة والمواجهة، لذلك فإن الجبهة العربية التقدمية تجدد إدانتها وتنديدها بالحصار العدواني على الشعب السوري، وتناشد كل القوى المناضلة في المنطقة العربية، وكل أحرار العالم مساندة الشقيقة سورية مساندة ملموسة ومتواصلة حتى رفع هذا الحصار، وإيقاف كل أشكال الاعتداء على سيادتها واسترجاعها لمكانتها في كل المؤسسات العربية والدولية.

ولفت بوطوالة إلى أن المؤامرة على سورية مستمرة لأن أعداء الأمة العربية وأعداء الشعب السوري لم يتقبلوا فشل حربهم الإجرامية التي شنوها عليها لتحقيق أهدافهم الخبيثة، رغم ما جندوا لها من إمكانيات وطاقات هائلة، بسبب صمودها ومقاومتها الإسطوريين

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