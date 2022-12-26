إصابة 54 شخصا جراء انفجار في مصنع للاصباغ في محافظة اذربيجان الشرقية

العالم - ايران

وقال المدير التنفيذي لمنظمة الهلال الأحمر في محافظة أذربيجان الشرقية حميد منجم في تصريح للصحفيين ان الحادث وقع في تمام الساعة 12:42 ، وتم الإبلاغ عن حادثة انفجار معمل الاصباغ في أذرشهر ، وبادرت فرق الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر الى التوجه لمكان الحادث.

وأضاف: أصيب في هذا الحادث 54 شخصا ، تم نقل 6 منهم إلى المركز الطبي بجهود فرق الهلال الأحمركما تلقى 18 مصابًا خدمات العلاج في العيادات الخارجية.

وقال منجم: تم إرسال ثلاث فرق تضم 15 من رجال الإنقاذ والهلال الأحمر الى مدينتي أذرشهر وممغان إلى جانب سيارتي إسعاف وعربة إنقاذ إلى موقع الحادث.

وأشار المدير التنفيذي للهلال الأحمر لأذربيجان الشرقية: إن فرق مكافحة الحرائق تواصل عملها .