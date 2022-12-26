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إيران تدين الهجمات الإرهابية في بلوشستان الباكستانية

إيران تدين الهجمات الإرهابية في بلوشستان الباكستانية
الإثنين ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

 أدانت القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في كويتا في بيان لها، الهجمات الإرهابية التي وقعت أمس في مناطق متفرقة من إقليم بلوشستان الباكستاني، وعبرت عن تعاطفها مع أسر ضحايا هذه الحوادث.

العالم - ايران

وبحسب تقرير وكالة إرنا الإثنين، أدانت القنصلية العامة لبلدنا في مدينة كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان الباكستانية، بشدة الهجمات الإرهابية والتفجيرات التي وقعت امس في كويتا ومناطق أخرى من الإقليم.

وجاء في هذا البيان: إقليم بلوشستان الباكستاني شهد أمس عدة أعمال إرهابية أسفرت عن مقتل عدد من قوات الأمن الباكستانية ، فضلا عن عدد كبير من المدنيين العزل، تدين القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية بشدة هذه الأعمال اللاإنسانية.

وأعربت ممثلية ايران في كويتا عن تضامنها مع باكستان حكومة وشعبا، وأعربت عن تعازيها لأسر الضحايا .

وأسفرت عدة هجمات إرهابية أمس على قوات الأمن الباكستانية في عدة مناطق في بلوشستان، وكذلك انفجار عبوة ناسفة في مدينة كويتا، عن مقتل 11 ضابطا وعددا من المدنيين وإصابة العشرات بجروح.

وأعلنت مصادر إخبارية باكستانية اليوم ان جماعة إرهابية وانفصالية تابعة لجيش تحرير البلوش، مسؤوليتها عن جميع الهجمات التي وقعت في بلوشستان أمس.

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