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تنفيذ 10 حواجز مائية بمبادرات مجتمعية بصعدة

تنفيذ 10 حواجز مائية بمبادرات مجتمعية بصعدة
الإثنين ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

نُفذت في عزلة عكوان بمديرية الصفراء محافظة صعدة 10 حواجز مائية بمبادرات مجتمعية.

العالم- اليمن

وشملت المبادرات تنفيذ حواجز الذروة، والنظيظ، والمرقب، وآل المري، وخفرعزوا، وقضام، والخضراء، والحامل، ولوح الركبة، وغدير الطليحة، للنهوض بالقطاع الزراعي من خلال الاستفادة من موسم الأمطار القادم لزيادة الإنتاج من المحاصيل الزراعية.

وأوضح مدير مديرية الصفراء عايض شنان، أن" هذه المبادرات تأتي في خطة قيادة المحافظة بالتنسيق مع اللجنة الزراعية العليا لتعزيز مشاركة المجتمع في تنفيذ المشاريع الزراعية".

ولفت إلى أنه" يتم تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية في مختلف عزل المديرية في مجال الحواجز المائية ورصف الطرق وغيرها من المبادرات".

فيما أكد مدير مكتب الزراعة بالمديرية محمد العيزور، على "أهمية تحفيز طاقات المجتمع نحو التوسع في الزراعة للتغلب على التحديات التي فرضها العدوان".

ودعا إلى "التفاعل مع أنشطة اللجنة الزراعية للتوسع في تنفيذ المبادرات تنفيذا لموجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى للوصول إلى الاكتفاء الذاتي".

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