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الاختراقات السيبرانية محط اهتمام العبري فما السبب؟

الإثنين ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

 تصدر عنوان الاختراقات السيبرانية سلة اهتمام الاعلام الاسرائيلي الذي تحدث عن قدرات ايرانية هائلة وضعف في الحماية الاسرائيلية، وأشار الى ان هذه الاختراقات وصلت الى مسؤولين كبار في "تل ابيب".

العالمالعين الاسرائيلية

من جهة أخرى سلط الاعلام العبري الضوء على المناورات التي يجريها جيش الاحتلال لمحاكاة الحرب مع لبنان كما اضاءعلى حالة القلق التي تنتاب المسؤولين الاسرائيليين جراء سيناريو لمواجهة كهذه في الوقت الذي تعاني الجبهة وهنا كبيرا وهشاشة قد لا تحتمل سيناريو كهذا.

أما التطبيع فهو الملف الاكثر استحباب للاعلام الاسرائيلي الذي ناقش خلفيات نتنياهو عن توقعه بأن تمضي السعودية قريبا الى توقيع اتفاق التطبيع.

هذه الملفات وسواها ناقشها برنامج "العين الاسرائيلية" في أحدث حلقاته مع النائب الاسبق في البرلمان اللبناني نزيه منصور.

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