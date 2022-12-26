الاختراقات السيبرانية محط اهتمام العبري فما السبب؟

العالم – العين الاسرائيلية

من جهة أخرى سلط الاعلام العبري الضوء على المناورات التي يجريها جيش الاحتلال لمحاكاة الحرب مع لبنان كما اضاءعلى حالة القلق التي تنتاب المسؤولين الاسرائيليين جراء سيناريو لمواجهة كهذه في الوقت الذي تعاني الجبهة وهنا كبيرا وهشاشة قد لا تحتمل سيناريو كهذا.

أما التطبيع فهو الملف الاكثر استحباب للاعلام الاسرائيلي الذي ناقش خلفيات نتنياهو عن توقعه بأن تمضي السعودية قريبا الى توقيع اتفاق التطبيع.

هذه الملفات وسواها ناقشها برنامج "العين الاسرائيلية" في أحدث حلقاته مع النائب الاسبق في البرلمان اللبناني نزيه منصور.