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ناشط حقوقي أمريكي: واشنطن استغلت أوكرانيا من أجل طموحاتها

ناشط حقوقي أمريكي: واشنطن استغلت أوكرانيا من أجل طموحاتها
الإثنين ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش

صرح الناشط الأمريكي في حقوق الإنسان أجامو بركة، بأن وجود أوكرانيا كدولة مستقلة انتهى، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة حولتها إلى "وقود مدافع" لأجل طموحاتها الجيوسياسية.

العالم _ أوروبا

وكتب بركة على "تويتر": "أيها الناس، باسم السلام، لا يمكننا الاستمرار في التظاهر بوجود شيء يسمى الأمة الأوكرانية، أو الدولة ذات الاستقلال والسيادة".

ووفقا لبركة، فقدت كييف استقلالها في فبراير 2014، وتحولت إلى "وقود مدافع" لتعزيز المصالح الاستراتيجية لواشنطن.

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرارا وتكرارا إلى رغبة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في استخدام أوكرانيا بشكل ساخر لأغراضهما الخاصة.

ووفقا له، فإن الغرب "بلا خجل" يضخ ويستغل موارد هذا البلد، ويستخدم الشعب الأوكراني "كوقود للمدافع"، وككبش فداء ضد روسيا، بينما يواصل إمداد القوات الأوكرانية بالأسلحة والذخيرة.

ومنذ 24 فبراير 2022، تجري موسكو عملية خاصة لتحرير إقليم دونباس، وأشار بوتين إلى أن هدف العملية هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".

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ناشط حقوقي أمريكي: واشنطن استغلت أوكرانيا من أجل طموحاتها

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