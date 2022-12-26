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أوكرانيا: إيران لم تسلم روسيا أي صواريخ باليستية

أوكرانيا: إيران لم تسلم روسيا أي صواريخ باليستية
الإثنين ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

قال رئيس جهاز المخابرات الأوكرانية اليوم الاثنين إن طهران لم تسلم روسيا أي صواريخ باليستية محلية الصنع.

العالم - ايران

وافاد رئيس جهاز المخابرات الأوكرانية إن إيران لم تسلم روسيا أي صواريخ باليستية محلية الصنع.

وادعى كيريلو بودانوف رداً على الصحفيين ، أن إيران تزود روسيا بطائرات مسيرة ، لكن الجيش الروسي يتطلع أيضًا للحصول على الصواريخ الإيرانية.

وزعم بودانوف أن روسيا طلبت من إيران تسليمها صواريخ باليستية ، لكن طهران لم تسلم روسيا حتى صاروخًا واحدًا.

وتدعي أوكرانيا أن روسيا استخدمت حوالي 540 طائرة بدون طيار حتى الآن لاستهداف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا ، وقد أسقطت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية معظمها.

في الأسبوع الماضي ، سافر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن وقدم ادعاءات لا أساس لها بشأن إيران أثناء حضوره الكونغرس الأمريكي.

واستخدم مصطلح "إرهابي" للإشارة إلى إيران ، بينما كان يردد الاتهامات التي لا أساس لها ضد إيران بشأن المساعدة العسكرية لروسيا في حرب أوكرانيا. ومن خلال الادعاء بأن إيران تدعم روسيا في الحرب في أوكرانيا لاستهداف البنية التحتية للبلاد ، طلب من المسؤولين الأمريكيين دعم اوكرانيا عبر إرسال الأسلحة إليها في أقرب وقت ممكن.

وقال زيلينسكي: "إيران نشرت مئات الطائرات المسيرة الانتحارية بدون طيار في روسيا ، مما يعرض بنيتنا التحتية الحيوية للخطر.

وذكر أيضًا: "الطائرات الإيرانية بدون طيار تشكل تهديدًا لبنيتنا التحتية الحيوية ، وقد وجدت روسيا حليفًا في سياستها الإجرامية".

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