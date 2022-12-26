الإثنين ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٦:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

وزيرة الهجرة المصرية تتابع حادثة انفجار سفينة على الحدود التركية

وزيرة الهجرة المصرية تتابع حادثة انفجار سفينة على الحدود التركية
الإثنين ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت السفيرة المصرية"سها جندي" وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنها" تتابع عن كثب مع وزارة الخارجية المصرية بأنقرة، حادثة انفجار سفينة شحن على السواحل التركية، وكان على متنها طاقم السفينة المكون من 17 شخصا من بينهم 14 مصريا".

العالم- مصر

وفي إطار المتابعة تواصلت وزارة الهجرة مع السفارة المصرية بأنقرة والتي أفادت ان اجمالى المصابين 14 مصريا، وثلاثة من المصابين في حالة خطرة،كما أن قائد السفينة القبطان المصري حسام ثابت، مفقود حتى الآن، وتعمل السفارة بالتعاون مع الجهات المختصة والمعنية هناك على العثور عليه.

ومن جانبها قالت السفيرة "سها جندي" وزيرة الهجرة إنها في متابعة مستمرة للاطمئنان على حالات المصابين، الذين يتلقون علاجهم بأحد المستشفيات هنا، وكذلك ما يتم من جهود العثور على قبطان السفينة، متمنية الشفاء العاجل والسلامة لكافة المصابين.

روابط ذات صلة

مصر تعطل تنفيذ اتفاق نقل تيران وصنافير للسعودية.. ما السبب؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بانوراما: السعودية: إعدام المعارضين والصمت الغربي والرد في الداخل الروسي.. استراتيجية جديدة؟  

وزيرة الهجرة المصرية تتابع حادثة انفجار سفينة على الحدود التركية

بالفيديو.. "داعــش"يشنّ هجوماً في الرقة لتحرير سجناء

وفاء لفلسطين.. الشعب البحريني يُطفىء "أنوار عيد حانوكا" المُزيف

ناشط حقوقي أمريكي: واشنطن استغلت أوكرانيا من أجل طموحاتها

الشيخ قاسم: نسعى ليكون هناك رئيس للجمهورية في أسرع وقت