وزيرة الهجرة المصرية تتابع حادثة انفجار سفينة على الحدود التركية

العالم- مصر

وفي إطار المتابعة تواصلت وزارة الهجرة مع السفارة المصرية بأنقرة والتي أفادت ان اجمالى المصابين 14 مصريا، وثلاثة من المصابين في حالة خطرة،كما أن قائد السفينة القبطان المصري حسام ثابت، مفقود حتى الآن، وتعمل السفارة بالتعاون مع الجهات المختصة والمعنية هناك على العثور عليه.

ومن جانبها قالت السفيرة "سها جندي" وزيرة الهجرة إنها في متابعة مستمرة للاطمئنان على حالات المصابين، الذين يتلقون علاجهم بأحد المستشفيات هنا، وكذلك ما يتم من جهود العثور على قبطان السفينة، متمنية الشفاء العاجل والسلامة لكافة المصابين.