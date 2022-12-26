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سياسي ألماني: آلاف اللاجئين الأوكرانيين سيبقون في برلين بعد انتهاء الصراع

سياسي ألماني: آلاف اللاجئين الأوكرانيين سيبقون في برلين بعد انتهاء الصراع
الإثنين ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٠ بتوقيت غرينتش

أشار عضو مجلس الشيوخ الألماني، أندرياس غيزل، إلى أن الحكومة الألمانية تتوقع أن معظم اللاجئين الأوكرانيين لن يعودوا إلى وطنهم بعد انتهاء الصراع.

العالم _ أوروبا

وأوضح غيزيل، في مقابلة مع وكالة dpa الألمانية، أن 80 ألف لاجئ أوكراني من بين 100 ألف، تقدموا للحصول على إقامة طويلة الأمد، وهذا مؤشر على احتمالية بقاء عدد كبير منهم في برلين لعدة سنوات، في ظل الدمار الذي أصاب وطنهم.

واستحضر مثالا واقعيا لأحد زملائه، الذي وفد مع عائلته من البوسنة خلال تسعينيات القرن الماضي، بسبب حرب يوغوسلافيا، وأخبرته أمه حينها أنهم سيبقون لبضع أشهر وحسب، وهو يحمل الجنسية الألمانية الآن، وأصبح عضوا في مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن ما حدث لزميله يمكن أن يحصل مع آلاف اللاجئين الأوكرانيين.

وأكد على ضرورة بناء مساكن جديدة في برلين لإيواء اللاجئين، مشيرا إلى أن ارتفاع أعدادهم أثر بشكل كبير على نقص المساكن، وأضاف أن السلطات تعمل على بناء الملاجئ مصممة لتخدم مدة 50 - 70 عاما.

وتم إنشاء 29 مبنى من هذا القبيل في جميع أنحاء برلين، ومن المقرر أن يتم بناء 5 أخرى بين عامي 2023 - 2024.

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