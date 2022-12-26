الإثنين ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢
١٠:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

زيلينسكي: نحو 9 ملايين أوكراني لا يزالون بدون كهرباء

زيلينسكي: نحو 9 ملايين أوكراني لا يزالون بدون كهرباء
الإثنين ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٢٨ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن نحو 9 ملايين من الأوكرانيين لا يزالون بدون كهرباء في البلاد.

العالم-اوروبا

وقال زيلينسكي في كلمة مصورة له، مساء الاثنين، إن "النقص (في الطاقة) لا يزال قائما. والانقطاعات لا تزال مستمرة".

وأضاف أنه "حتى هذه الليلة الطاقة منقطعة عن 9 ملايين شخص في مختلف أنحاء أوكرانيا، لكن عدد الانقطاعات ومدتها تتقلص تدريجيا".

وكان رئيس لجنة شؤون الطاقة والمرافق السكنية في البرلمان الأوكراني أندريه غيروس قد أعلن عن الخطة لبناء شبكة من المحطات الصغيرة لتوليد الطاقة من أجل إحلال الاستقرار في قطاع الطاقة الأوكراني.

وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت عن تدمير نحو 50% من البنية التحتية للطاقة في البلاد جراء الضربات الصاروخية الروسية.

بدورها، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها توجه الضربات لمنشآت البنية التحتية التي تستخدم من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.

روابط ذات صلة

شاهد.. الجحيم في اوكرانيا، مَنْ يفتعل سياسة الارض المحروقة فيها؟

روسيا: عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ستعود عليه بمزيد من المشاكل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

زيلينسكي: نحو 9 ملايين أوكراني لا يزالون بدون كهرباء

الجيش السوري يطرد رتلا للقوات الأمريكية في قرية بريف القامشلي

ارتفاع عدد ضحايا عاصفة "القرن" في الولايات المتحدة

مباحثات أردنية جزائرية لتعزيز التعاون بين البلدين في العديد من المجالات

وزير خارجية المغرب يؤكد 'عمق الهوة' في دبلوماسية فرنسا

خبير سياسي: حصول اسكتلندا على استقلالها سيضع بريطانيا في مأزق خطير