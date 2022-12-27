تفاصيل عملية الوحدة الخاصة "نوبو" لاعتقال مرتكبي الجريمة الارهابية في مدينة ايذة

العالم - ايران

وقال العميد حسن كرمي قائد الوحدة الخاصة "نوبو" التابعة لقوى الامن الداخلي الايراني في حديث خاص مع وكالة فارس بخصوص تفاصيل اعتقال وقتل العناصر الإرهابية الضالعة في حادثة إيذه بخوزستان ودور وحدة "نوبو" في هذه العملية: انه وفي ظل الرصد الاستخباراتي ومعرفة أن عددا من منفذي الحادث الإرهابي في مدينة إيذه يختبئون في قرية ضمن الحدود الادارية لمدينتي ايذة وباغملك فقد تم إرسال قوة من الوحدة الخاصة "نوبو" بمحافظة خوزستان على الفور إلى المكان المحدد وبمساعدة عناصر قوى الامن الداخلي في مدينتي ايدة وباغملك قاموا بتطويق المكان المطلوب.

واضاف: بعد أن علم الإرهابيون بمحاصرتهم من قبل رجال قوى الامن الداخلي بادروا الى اطلاق النار، واستمر هذا الاشتباك المسلح ثلاث ساعات.

وتابع قائلا: أخيرًا ، وخلال عملية حرب نفسية ، استسلم اثنان من هؤلاء الارهابيين. لكن الاثنين الآخرين واصلا إطلاق النار والنزاع المسلح ، الى ان قُتلا أخيرًا.

واعلن العميد كرمي عن ضبط 3 بنادق كلاشينكوف ومسدس وكميات كبيرة من الذخيرة والأدوات والمعدات اللازمة لإعداد وصنع قنابل المولوتوف من الإرهابيين وقال: ان الخط الأحمر للوحدة الخاصة "نوبو" هو امن واستقرار الشعب ولن تسمح لبعض المخدوعين والانتهازيين من المساس بأمن الشعب.

يذكر أنه في أعقاب الجريمة الإرهابية التي استهدفت المواطنين في مدينة ايذة قبل اكثر من شهر، استشهد 7 أشخاص وجرح 12 شخصا اخر.