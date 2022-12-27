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مايك بنس يسجل رسميا كمرشح في انتخابات عام 2024

مايك بنس يسجل رسميا كمرشح في انتخابات عام 2024
الثلاثاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

سجل نائب الرئيس السابق، مايك بينس، رسميا كمرشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة في انتخابات عام 2024.

العالم - الأميركيتان

وبحسب صحيفة "واشنطن اكزاماينر"، أصبح بينس المرشح الجمهوري الثاني الذي يقدم أوراقه للمشاركة في السباق الرئاسي الذي سيجري بعد أقل من عامين.

وحدث ذلك بعد أن ترشح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، منذ شهر، لمنصب رئيس الدولة.

نفى ديفيد أومالي مستشار نائب الرئيس السابق، تسجيل بنس لمنصب رئيس الولايات المتحدة في انتخابات عام 2024.

وكتب أومالي في تغريدة، "نائب الرئيس السابق مايك بنس لم يقدم "الوثائق" اليوم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية".

ولم ينف أومالي، نية بنس الترشح، ولم يحدد ما إذا كان سيعلن ترشحه في موعد لاحق.

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مايك بنس يسجل رسميا كمرشح في انتخابات عام 2024