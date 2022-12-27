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سلطنة عمان تصوّت على مشروع توسيع قانون مقاطعة "إسرائيل"

سلطنة عمان تصوّت على مشروع توسيع قانون مقاطعة
الثلاثاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

صوت مجلس الشورى العماني، على مشروع توسيع قانون مقاطعة الإحتلال الإسرائيلي، ليشمل المجالات الرياضية، والثقافية، والاقتصادية.

العالم - عمان

وأحال مجلس الشورى العماني، مشروعا لتعديل المادة الأولى من قانون مقاطعة "إسرائيل"، إلى اللجنة التشريعية والقانونية لاستيفاء الجوانب الإجرائية.

وصرح نائب رئيس المجلس، يعقوب الحارثي، عقب انتهاء الجلسة الاعتيادية، بأن المقترح الجديد يقتضي توسيع نطاق المقاطعة المنصوص عليها، ويفضي إلى تجريم أي شخص يتعامل مع تل أبيب.

وأضاف الحارثي، أن أعضاء المجلس الذين تقدموا بالطلب، أخذو بعين الاعتبار التطور الحاصل في المجالات التقنية، والثقافية، والاقتصادية، والرياضية، واقترحوا إجراء تعديلات إضافية تضمن حظر العلاقات، والتواصل الوجاهي أو الإلكتروني مع الإحتلال على جميع أطياف المجتمع العماني.

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