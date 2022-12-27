شاهد.. غضب أهل الحجاز ضد رئيس هيئة الترفيه السعودية

العالم - السعودية

إلى جانب كل الجدل والمشاكل التي يثيرها رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي ال الشيخ، خرج مؤخراً مطالباً بمنع ارتداء ما يعرف بالغبانة الحجازية. وحجة آل الشيخ أنها إرث هندي ولا تمثل أهل الحجاز.

هذا الكلام أثار غضبا وسعا جدا من الحجازيين والناشطين علی مواقع التواصل.

وغرد في هذا السياق "عبد الاله":"المجتمعات التي تكثر فيها العنصرية. مجتمعات منحطة ثقافياً وفكرياً ودينياً وكل أنواع الإنحطاط الإنساني. نسأل الله سبحانه أن يحمي مجتمعنا مما يراد له من تركي آل الشيخ وأمثاله".

وجاء في تغريدة علی حساب "برق نجد":"الغبانة. فصل الحجاز. مكة حقنا. الحجاز حقنا. كلها لا تعني فقط طمس الهوية الحقيقية للحجاز بل الموضوع اخطر من ذلك، كل ما سبق تمهيد لإدعاءات اليهود بان الحجاز هي أرض اليهود تاريخيا".

اما الأكاديمي السعودي "سعد الفقيه" فقد علق:"الذين ردوا على تركي آل الشيخ في موضوع العمامة بإثبات أصالتها أعطوه قيمة لا يستحقها. من يكون تركي آل الشيخ حتى يتحدث عن الأصالة والعادات والتقاليد وهو من يحارب الأخلاق والعادات والتقاليد والأصالة بيديه ورجليه؟".