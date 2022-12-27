وأخيراً.. هيئة كبار العلماء في السعودية تدعم النساء!

العالم - السعودية

وانتقدت هيئة كبار العلماء في السعودية، قرار طالبان وقالت إنه من حق المرأة التعلم والعمل وما إلى ذلك.

ورأی رواد مواقع التواصل الاجتماعي ان الهيئة تنظر الی العالم، بعين عوراء، فلا تری ما يجري للنساء السعوديات وتمعن النظر فيما يخص النساء الافغانيات.

وطالما التزمت هيئة كبار العلماء في السعودية الصمت حين كانت المراة السعودية تزج في السجون لمجرد مطالبتها بقيادة السيارة.

وغرد "نمر" معلقاً علی هذا الموضوع، کاتباً:"هيئة كبار العلماء والحكومة السعودية قامعين المرأة من تأسست الدولة الى هذه اللحظة. يسجنوا النساء و يعذبوهن و يقتلوهن".

وغرد "عبد الحكيم بن عبد العزيز الدخيل":"هيئة كبار العلماء في السعودية التي ثارت ضد طالبان بسبب منعها النساء من التعليم، بينما التزمت صمت القبور إزاء حقوق السعوديات المقهورات في زمن محمد بن سلمان بما في ذلك فضيحة أيتام خميس مشيط".

أما حساب "هدوء الليل" فعلق:"هيئة كبار العلماء هل تشوف الذي نشوف من اختلاط ومن منكرات وحفلات مثل ميدل بيست ومهرجان البحر الاحمر والخ..".