أزمة جوازات السفر في لبنان الى حلحلة

العالم _ لبنان

وحول موعد الحل لأزمة جوازات السفر قال اللواء إبراهيم في مقابلة صحفية أنّه ليست هناك أزمة جوازات سفر، بل أزمة ازدياد الطلبات على جوازات السفر، مع تأكيدنا أن كل لبناني له حق الحصول على جواز سفر.

وأفاد مدير الأمن العام، بأنه اعتبارا من العام 2023 سنتسلم 100 ألف جواز سفر بيومتري، وصولا إلى تسلم الكمية كاملة، أي مليون جواز خلال 6 أشهر، مع الإشارة إلى أن لدينا في خزائن المديرية نحو 22 ألف جواز سفر لم يتسلمها أصحابها، وهناك 69% من الذين أنجزوا جوازات السفر لم يستخدموها. اللبناني يتهافت لإنجاز جواز سفر مع أنه لا يريد استعماله. ونأمل ان تعود الأمور الى طبيعتها في الأشهر الأولى من السنة المقبلة.

وتفاقمت أزمة جوازات السفر في لبنان، حيث أصبح الحصول عليه حلما أشبه بالمستحيل، ما ألحق أضرارا كبيرة باللبنانيين المضطرين إلى السفر لحالات خاصة أو المرتبطين بأعمال في الخارج، وسط غياب لأي حل في المدى المنظور، في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة تعصف بلبنان منذ العام 2019، أثقلت كاهل اللبنانيين ودفعت الكثيرين للتفكير بالهجرة.