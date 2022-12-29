هل النحل مهدد حقا بالانقراض؟

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في فيلم الرسوم المتحركة "فيلم النحل" )Movie Bee ،)يقاضي "باري النحلة" )the Barry Bee )البشر لسرقتهم العسل الذي ينتجه النحل، فيعيد جمعه كله حتى لم تعد هناك حاجة لعمل النحل يف جمع الرحيق. ما يحدث يف الفيلم هو بدء موت تدريجي للزهور واألشجار، حتى أدرك باري أن الدور الذي يؤديه النحل يف الطبيعة ال يقتصر فقط على إنتاج العسل، بل أيضًا يمتد إىل تلقيح النباتات.

ماذا النحل مهدد باالنقراض

أشارت منظمة الفاو إىل أن أعداد النحل آيلة لالنخفاض باستمرار، ما يشكل تهديدًا خطيرًا على توازن النظام البيئي، وعلى إمداداتنا الغذائية، حيث ضمت الئحة االتحاد الدويل لحفظ الطبيعة )Nature of Conservation for Union International )أ كثر من 18 نوعًا من لالنقراض. ومن أهم العوامل المسببة النحل بدأت باالنقراض، وأ كثر من 150 نوعًا معّرضًا لهذا التراجع وفقًا لدراسة ُنشرت يف دورية "بلوس ون:

التغّيرات المناخية.

تدمير الموائل الطبيعية.

مبيدات الافات.

الانواع الغازية.

ماذا سيحدث إذا انقرض النحل؟

في سيناريو أكثر تشاؤمًا وواقعية من فيلم النحل، تتجاوز القضية اآلثار البيئية المحتملة النقراض النحل، بل تصبح قضية وجود إنسانية، حيث يعتمد استقرار التجمعات البشرية على وجود النحل ودوره في دعم الانظمة الزراعية بقدرته على التلقيح، لذا من المرجح أن يؤدي اختفاؤه إىل اختلال للنظم البيئية، وأزمة غذاء للبشرية، فكيف ذلك؟ تعتمد بعض الانواع النباتية على نحل العسل بشكل حصري لتلقيحها، وُتعرف ببساتين النحل، هذا بدوره يؤثر على الموئل الطبيعي لهذه النباتات، ويؤدي لكسر السلسلة الغذائية التي تشكل جزءًا منها، وبالتالي قد يتبعها انقراض كائنات أخرى أو انخفاض في أعدادها. على الرغم من أن ذلك غير كاٍف لخلق أزمة مجاعة، لكنه سيتسبب بتراجع في إمدادات بعض األغذية مثل العنب البري والكرز اللذين يعتمدان على نحل العسل يف التلقيح بنسبة 90 ،%وارتفاع في أسعارها بشكل كبير.

تلجأ اليابان لما ُيعرف بالتلقيح بالروبوتات كحل بديل لتراجع أعداد النحل، إذ طّورت طائرات آلية صغيرة دون طيار لتلقيح نباتات البساتين والزهور، وعلى الرغم من نجاح الطريقة لكنها مكلفة للغاية. كما يمكن استخدام التلقيح اليدوي إلا أنه يتطلب عمالة مكثفة وتكاليف عالية.