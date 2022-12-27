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كنعاني: تقديم صورة سيئة عن إيران لا يخفي حقيقة ادعياء حقوق الإنسان

كنعاني: تقديم صورة سيئة عن إيران لا يخفي حقيقة ادعياء حقوق الإنسان
الثلاثاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٠ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث بأسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني ان المزاعم الغربية وتقديم صورة سوداء ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية لا تخفي الطبيعة الحقيقية للادعياء المزيفين بحقوق الإنسان.

العالم - ايران

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني على صفحته في موقع تويتر اليوم الثلاثاء حول تقديم صورة سوداء عن إيران ونشر صور للشرطة تتعامل مع محتجين في دول أوروبية : كل ​​الاتهامات التي توجهها بعض الأنظمة زوراً إلى إيران، فانها ارتكبت عبر التاريخ وفي التاريخ المعاصر، أبشع الأعمال ضد الشعوب وشعوبهم وما زالوا يفعلون ذلك.

واضاف: إن تقديم صورة سوداء ضد الجمهورية الإسلامية الايرانية لا يخفي الطبيعة الحقيقية للادعياء المزيفين بحقوق الإنسان، إلى متى النفاق ؟! .

وكان المتحدث بأسم وزارة الخارجية، ناصر كنعاني، وفي معرض إدانته للهجوم العنيف والعنصري في باريس، قد صرح بإن إيران قلقة للغاية من تعريض حياة الناس للخطر ،و خاصة المسلمين والأقليات والمهاجرين، وشدد على ضرورة لضبط النفس من قبل الشرطة الفرنسية في التعامل مع التجمعات السلمية للمحتجين.

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