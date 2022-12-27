في ذكرى استشهاد بضعة النبي الأكرم (ص) ... ايران تهبّ لتشييع 400 شهيد مجهول الهوية 

العالم - ايران

وجرت مراسم التشييع في مختلف المحافظات والمدن الايرانية بمشاركة حاشدة من المواطنيين الايرانيين الذين جددوا البيعة مع نهج الشهداء العظام، مؤكدين السير في دربهم ومواصلة التضحية والفداء.

ففي العاصمة الايرانية طهران شهدت الشوارع والطرق المؤدية الى جامعة طهران (وسط المدينة) اجتماع الحشود التي اتت لتشييع رفات 200 شهيد ، وقد القى رئيس الجمهورية آية الله السيد ابراهيم رئيسي كلمة في هذه المراسم اكد فيها ان الصدق هو طريق الوصول الى الشهادة وان هؤلاء الشهداء هم من الصديقين الذين تمتاز كل حياتهم وكلامهم وسلوكهم واعمالهم وفكرهم وارادتهم واهدافهم، بالصدق .

وفي مدينة مشهد المقدسة ايضا شيع ابناء هذه المدينة المقدسة رفات 12 شهيدا وتوجهت الجماهير المشيعة التي سميت اجتماعها باجتماع " فاطميون" من ساحة الشهداء نحو الحرم الرضوي المقدس لطواف توابيت الشهداء حول الضريح الطاهر للامام علي بن موسى الرضا (ع) .

وحسب اختبارات الـ دي ان أي التي جرت على عينات من رفات هؤلاء الشهداء العظام فجميعهم كانوا من الشباب دون الـ 30 سنة من العمر.

وفي مدينة شيراز في الجنوب سار المشيعون من ساحة ارم حتى ساحة الامام الحسين (ع) حاملين على اكفهم رفات 10 شهداء سيتم دفن 4 منهم في داخل مدينة شيراز والباقون سينقلون الى مدن اخرى في محافظ فارس لمواراة الثرى.

وشيع 6 شهداء في محافظة خراسان شمالي على اكف الجماهير ليواروا الثرى في مدن بجنورد ومانه وسملقن وقرية كزآباد.

وفي مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق البلاد شيع الاهالي رفات 5 شهداء .

اما مدينة قم المقدسة شيع جموع المواطنين الايرانيين رفات 6 شهداء مجهولي الهوية والجثمان الطاهر لشهيد من معاقي الحرب التحق مؤخرا بركب الشهداء العظام . وبدأت مراسم تشييع الشهداء على اكف خدام مرقد السيدة المعصومة (س) والمواطنين حيث سارت الجموع من مسجد الامام الحسن العسكري (ع) باتجاه المرقد الطاهر للسيدة المعصومة بنت موسى بن جعفر (ع) ومن ثم باتجاه ساحة جانبازان (معوقي الحرب).

وفي مدينة قزوين الواقعة غرب طهران شيع آلاف المواطنين رفات 7 شهداء، اما مدينة اصفهان في وسط البلاد والتي تسمى بمدينة الشهداء فقد هب ابناؤها لتشييع رفات 13 شهيدا مجهول الهوية.

مدينة ارومية (شمال شرق) ايضا شهدت تجمعا حاشدا لاهاليها الذين حملوا على أكفهم رفات 6 شهداء ، وفي مدينة همدان (تعرف بدار المؤمنين وايضا دار المجاهدين) ايضا شيعت جموع المؤمنين رفات 3 شهداء مجهولي الهوية نحو روضة الشهداء .

اما مدينة ايلام غرب البلاد فكانت قد شهدت في اليومين الماضيين تشييع رفات 65 شهيدا قبل ان يتم نقلها الى مدن اخرى في البلاد من اجل تشييعهم اليوم.

وفي شمال ايران وتحديدا في مدينة ساري (مركز محافظة مازندران) شيعت الجماهير رفات 14 شهيدا مجهول الهوية في ذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين (س).

وفي ميناء بندرعباس المطلة على الخليج الفارسي شيعت حشود المؤمنين والموالين لآل البيت عليهم السلام رفات 5 من الشهداء مجهولي الهوية وهم يرفعون نداء يا زهراء (س)، حيث يتم نقل رفات الشهداء الى مدن اخرى في محافظة هرمزكان ايضا.

وفي مدينة سمنان (شمال) رفع جموع المشيعين رفات 6 شهداء على أكفهم رافعين شعارات مؤيدة لنهج الثورة الاسلامية ودرب الشهداء العظام.

وفي مدينة اراك غرب البلاد شيعت الحشود المؤمنة رفات 5 شهداء مجهولي الهوية ، كما شيع اهالي رشت ايضا رفات عدد من الشهداء وجرت مراسم اخرى في مدن زنجان وكرمان وبيرجند والعديد من المدن الاخرى.