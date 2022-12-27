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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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أمين لجنة حقوق الإنسان في ايران كاظم غريب آبادي: الحكومة الفرنسية تسكت الأصوات المعارضة بكل عنف
أمين لجنة حقوق الإنسان في ايران كاظم غريب آبادي: القمع الشديد للمتظاهرين السلميين في فرنسا يثبت مدى استهتار هذا البلد بحقوق الإنسان
أمين لجنة حقوق الإنسان في ايران كاظم غريب آبادي: القمع الشديد للمتظاهرين السلميين في فرنسا يثبت مدى استهتار هذا البلد بحقوق الإنسان
مصادر فلسطينية: إصابة شاب برصاص الاحتلال في البطن خلال المواجهات المستمرة على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة
مصادر فلسطينية: إصابة شاب برصاص الاحتلال في البطن خلال المواجهات المستمرة على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة
الثلاثاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٣٤ بتوقيت غرينتش
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