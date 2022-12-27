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أمين لجنة حقوق الإنسان في ايران كاظم غريب آبادي: الحكومة الفرنسية تسكت الأصوات المعارضة بكل عنف

الثلاثاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٠٢ بتوقيت غرينتش

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