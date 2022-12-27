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سوريا تفتح أجواءها للطيران المدني الروسي

سوريا تفتح أجواءها للطيران المدني الروسي
الثلاثاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:١١ بتوقيت غرينتش

سمحت سوريا بمرور طائرات مدنية روسية عبر أجواءها، والآن تنتظر قرار موسكو حول هذه المسألة، وجاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة “نوفوستي” عن مؤسسة الطيران المدني السورية.

العالم - سوريا

وقال مدير عام الطيران المدني السوري، باسم منصور: “تقدمت هيئة الطيران المدني الروسية بطلب إلى السلطات السورية للسماح لطائرات روسية بعبور أجواءها، وأصدرت الحكومة السورية الإذن على الفور. بدورها طلبت سوريا من روسيا تزويدها بجدول الرحلات لتزويدها بممرات جوية، لكننا في الوقت الحالي ننتظر ردا من الجانب الروسي”.

ووفقا للمسؤول السوري فإن دمشق قادرة على ضمان المرور الآمن للطائرات الروسية المدنية عبر أجواءها.

وأشار المسؤول إلى أن طائرات الخطوط الجوية القبرصية والعراقية واللبنانية والأردنية تطير في الوقت الحالي عبر سوريا إلى لبنان والأردن.

ومنذ 15 ديسمبر الجاري، ألغت شركة الطيران الروسية iFly جميع رحلاتها إلى مصر، أو أعادت جدولتها بسبب مشاكل تتعلق بالقيود المفروضة على شركات الطيران الروسية للتحليق فوق الأردن، وتمت الإشارة إلى سوريا كبديل محتمل.

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