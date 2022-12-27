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أمين لجنة حقوق الإنسان في ايران تعليقا على القمع الفرنسي للمحتجين السلميين: المعايير المزدوجة حيال حقوق الانسان اتخذت منعطفا جديدا

الثلاثاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤٩ بتوقيت غرينتش

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