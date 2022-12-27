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المغرد السعودي الشهير 'مجتهد' يواصل احراجه للمحاكم السعودية

المغرد السعودي الشهير 'مجتهد' يواصل احراجه للمحاكم السعودية
الثلاثاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

يواصل المغرد السعودي الشهير المعروف بـ"مجتهد" على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، احراج المحكمة السعودية التي تصدر الحكم بالاعدام على تغريدة وخاشقجي تم تقطيعة بالمنشار بسبب مقال".

العالم - السعودية

وجاء في تغريدته" ان من حق الحوثي أن يضبط كل من يحاول العبث بأمن الوطن واستقراره وهنا يجب أن تحترم تلك الاجرائات لا أن يتم توصيفها بالقمعية فمثلا في #السعودية تصدر المحكمة الحكم بالاعدام على تغريدة وخاشقجي تم تقطيعة بالمنشار بسبب مقال ومن يحب اليمن سيقف طبعا مع الحوثي لانه اليمني الذي لم يبع موقفه.

من جهة اخرى، حذرت منظمة أوروبية حقوقية من استمرار صدور احكام الاعدام بحق المعتقلين في سجون السعودية.

واشار حساب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في تغريدة انه "مع اقتراب ٢٠٢٢ على نهايتها تتسارع وتيرة أحكام الإعدام والإعدامات في #السعودية. ٥٤ مهدداً بالقتل على الأقل، تعتقد المنظمة أنّ العدد أكبر، فالحكومة لا تعلن عن قوائمها. #أوقفوا_المذبحة".

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