نائب لبناني طالب لتأييد المقاومة والالتفاف حولها في كل الميادين 

العالم - لبنان

وخلال لقاء سياسي حواري في بلدة حزرتا في شرق أكّد أبو حمدان أنّ المساومة على الكرامة أو مقايضة حقوق أهلنا هو أمر محال، وخصص أبو حمدان جزءًا من حديثه لمسألة الحرب الناعمة وتأثيرها وتسللها الى مجتمعاتنا التي تتعرّض لغزو ثقافي خطير.

وأشار الى كيفية مواجهتها على كافة الصعد، لا سيما الاقتصادية منها، معتبرًا أن "التكاتف والتعاضد ركنان أساسيان لمواجهة هذه الحرب، ولقطع الطريق على أعداء الأمة الذين يستهدفون حتى الأطفال والأجيال الجديدة، بكل ما يفسد قيمنا ويؤثر على التزامنا الديني، لكي نترك قضايانا ونتلهى بالقشور.

وتخلّل اللقاء حوار ونقاش، تناول مسألة الخدمات الإنمائية والصحية والإجتماعية والآلية المعتمدة للخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد، والتي تعمقها السياسات المعتمدة، وأعرب أبو حمدان عن رغبته في تقديم العون.