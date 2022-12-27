آل سعود يقومون بإثراء أنفسهم سرا خارج سيادة القانون

العالم - السعودية

وجاء في تغريدته "تقدر ثروة العائلة المالكة في #السعودية بتريليونات الدولارات، وأصبح ابن سلمان صاحب الكلمة الأخيرة في السيطرة على هذه العائلة". *قادة نظام الكليبتوقراطي؛ يقومون بإثراء أنفسهم سراً خارج سيادة القانون، من خلال الرشاوى، وتوجيه أموال الدولة لأنفسهم. - مجلة New Republic الأمريكية".

وقالت مجلة نيو ريبابليك الأمريكية ان : ثروة العائلة المالكة بالسعودية تقدر بتريليونات الدولارات وبن سلمان أصبح صاحب الكلمة الأخيرة بسيطرته على العائلة.

وأكدت ان "قادة نظام الكليبتوقراطي في السعودية يقومون بإثراء أنفسهم سرا خارج سيادة القانون من خلال الرشاوى".