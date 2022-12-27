إصابة 11 فلسطينيا على حاجز قلنديا

العالم- فلسطين

وأطلقت قوات الاحتلال قرب حاجز قلنديا شمالي القدس في الضفة الغربية قنابل الغاز المدمعة للدموع والقنابل الصوتية لتفريق مظاهرة نظمها فلسطينيون، للتنديد باحتجاز إسرائيل لجثامين الشهداء الفلسطينيين، وللمطالبة بتسليمها.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) أن المواجهات أدت إلى إصابة عدد من المتظاهرين بحالات اختناق، وجرت معالجتهم ميدانيًا، بينما أكد الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 11 فلسطينيًا.

وكانت المظاهرة، التي دعا إليها نادي الأسير الفلسطيني وفعاليات وطنية وإسلامية في رام الله والبيرة، قد انطلقت من أمام مدخل مخيم الأمعري للاجئين وسط مدينة رام الله، وتوجّهت إلى حاجز قلنديا العسكري.

وشارك في المظاهرة عائلات شهداء، ومن ضمنهم: والدة الشهيد ناصر أبو حميد الذي تحتجز إسرائيل جثمانه، بعد أن توفي مؤخرًا في مستشفى تابع لسجن إسرائيلي؛ بسبب الإهمال الطبي.

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت -اليوم الثلاثاء- منفذ تفجيري القدس، وقمعت مظاهرة قرب حاجز قلنديا للمطالبة بتسليم جثامين الشهداء، كما اعتدت الشرطة على أهالي بلدة سلوان في القدس، بعد حملة اعتقالات بأنحاء الضفة الغربية.

وأعلن جهاز المخابرات الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) اعتقال منفذ تفجيري القدس، اللذين وقعا في 23 من الشهر الماضي، وتسبّبا في مقتل مستوطنين اثنين، وإصابة أكثر من 20 شخصًا.