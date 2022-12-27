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الخارجية السورية: طرد قوات الاحتلال الأجنبي من سورية ليس بعيد المنال مع المقاومة الشعبية والرفض المستمر لوجودها

الثلاثاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٣ بتوقيت غرينتش

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