لا غرابة.. السعودية جاءت لاحتلال اليمن وتشريد وتجويع و حصار العباد

العالم - السعودية

وجاء في تغريدته "لا غرابة أن رأيت #السعودية في يوم من الايام تقول أنها جاءت لاحتلال البلاد وتشريد العباد وتجويع الناس وحصارهم وإذلالهم فهم فعلا كذلك يقتلون القتيل ويمشون في جنازته ويدعون له بالرحمة ويقدمون واجب العزاء ضنا منهم أنهم بقليل من الفتات الذاهب لمرتزقتهم يشرون ولاء الشعب #آل_سعود_يهود".

أتعبت الحرب على اليمن ثماني سنوات من القتال أجهدت مشعلي المعركة، وأصابت داعميهم بخيبة وتململ، وأحالت المعركة تخبطاً عبثياً. نتيجة أوصل إليها الصمود الأسطوري للمقاتل اليمني، ومِن خلفه شعب لا يزال ثابتاً رغماً عن الجوع والموت والدمار الذي ينشره التحالف الرباعي: السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا.

وانتقد في تغريدة اخرى التطبيع السعودي العلني مع الكيان الاسرائيلي.

السعودية التي تعتبر رأس هذه الحربة وتدبر وتجهز كل الارضية اللازمة للتطبيع ولها مع التطبيع حكاية طويلة كانت من تحت الطاولة، اليوم قررت ان تباشر بالتطبيع علناً فاستقبل موقع قناة العربية رئيس وزراء الكيان الاسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو في مقابلة مطولة بالانجليزية.

وتعهد نتنياهو بالسعي الی اقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع السعودية ما ان يتولی منصبه. وخلال هذا اللقاء مع العربية قال ان السلام مع المملكة سیكون نقلة نوعية بين (اسرائيل) والعالم العربي.

وقال رئيس الحركة الاسلامية للاصلاح د. سعد الفقيه:"السعودية كانت متحمسة اكثر من الامارات (للتطبيع) وهي التي دفعت الامارات ودفعت البحرين ودفعت السودان (للتطبيع) واغرت السودان بالمال، كي يطبع مع "اسرائيل". والان، تضغط السعودية علی باكستان وماليزيا للتطبيع مع (اسرائيل)، الضغط شديد وهو بالمال، محمد بن سلمان متحمس للتطبيع وهو يريد التطبيع امس قبل اليوم".