عبداللهيان يسلم سلطان عمان رسالة من الرئيس الإيراني..هذا مضمونها

العالم - خاص بالعالم

وزير الخارجية الايراني الذي وصل الثلاثاء الى مسقط، التقى الاربعاء سلطان عمان هيثم بن طارق ال سعيد، وسلمه رسالة من الرئيس ابراهيم رئيسي مؤكدا ان طهران ترحب بمبادرات السلطان لايصال المحادثات النووية الى اتفاق جيد وقوي ومستدام.

من جهته اعرب سلطان عمان عن امله في القيام بزيارة طهران قريبا، ليتم في اطار هذه اللقاءات استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك وبما يسهم في توسيع وتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين.



كما التقى امير عبداللهيان بنظيره العماني بدر البوسعيدي بحضور سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية المعتمد لدى سلطنة عمان علي نجفي،بحث خلاله الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الى جانب قضايا ذات الاهتمام المشترك ومجمل المستجدات الإقليمية والدولية.



وكان وزيرالخارجية الايراني أثنى على دور عمان في تقريب وجهات النظر بين إيران والغرب في محادثات إلغاء الحظر.



ولا يختلف اثنان على الدور المحوري الذي تلعبه سلطنة عمان حيال جهود تسوية بعض الملفات الخلافية في المنطقة عبر تقريب وجهات النظر بموازاة تاكيد الجمهورية الاسلامية المستمر على مد يد العون للجميع والتلاقي والحوار حيال ملفات المنطقة.



وهي كانت في صميم مواقف وزير خارجية ايران حسين امير عبد اللهيان التي اطلقها قبيل زيارته لمسقط، أشار فيها إلى أن المسؤولين العمانيين لعبوا على الدوام دورا إيجابيا وبناء في تقريب وجهات النظر بين ايران والدول الغربية في مفاوضات فيينا والوصول إلى الخطوات النهائية للاتفاق.



زيارة وزير الخارجية الايراني تأتي عقب مشاركته في مؤتمر بغداد للحوار والتعاون الذي استضافه الاردن ابدى خلاله حسين امير عبداللهيان استعداد طهران لعقد اجتماع على مستوى وزراء الدفاع والخارجية لدول الجوار، لافتا الى استعداد بلاده لاستئناف العلاقات الدبلوماسية مع السعودية اذا توفرت الارادة الجادة لدى الطرف الاخر .

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