وصول وزير الخارجية الإيراني الى بيروت

العالم - خاص بالعالم

وكان قد غادر وزير الخارجية الايراني امير عبداللهيان الى بيروت للقاء كبار المسؤولين اللبنانيين وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك ثنائيا واقليميا ودوليا.

ووصل إلى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، العاصمة بيروت في زيارة رسمية إلى لبنان تستمر ثلاثة ايام، يلتقي خلالها نظيره عبد الله بو حبيب ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اضافة الى عدد من الشخصيات السياسية وممثلي الاحزاب اللبنانية والفلسطينية.

واستقبله في المطار سفيرسفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان السيد مجتبى اماني ووفدين من حركة "امل" و"حزب الله".

يتبع...

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