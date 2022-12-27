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العراق.. توصيات اللجنة التحقيقية في العمل الإرهابي على قرية علي السلطان في كركوك

العراق.. توصيات اللجنة التحقيقية في العمل الإرهابي على قرية علي السلطان في كركوك
الثلاثاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق اللواء يحيى رسول عن توصيات اللجنة التحقيقية في العمل الإرهابي في كركوك.

العالم - العراق

وقال في بيان :" حصلت موافقة القائد العام للقوات المسلحة على توصيات اللجنة التحقيقية في العمل الإرهابي الجبان، الذي حصل في الثامن عشر من شهر كانون الأول الجاري في قرية علي السلطان بناحية الرياض في كركوك، حيث باشرت قيادة العمليات المشتركة بإجراءاتها التحقيقية، وقد خلصت الى النتائج الآتية:

- إعفاء ومحاسبة عدد من الضباط والآمرين، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وتشكيل مجالس تحقيقية بحقهم.

- إعادة انفتاح الفوج بما يضمن مسك الأماكن، والمناطق، والوديان ذات الأهمية التعبوية، لمنع استغلالها من قبل العناصر الإرهابية، وتأمين المتطلبات الفنية والإدارية للقطعات الأمنية ضمن قاطع المسؤولية.

- تكريم المقاتل رئيس العرفاء حسن حامد حسن المنسوب الى الفوج الأول في اللواء الآلي الثاني بالشرطة الاتحادية، وذلك لدوره البطولي، وشجاعته الفائقة في قتل أحد الإرهابيين رغم إصابته أثناء الحادث.

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