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الكنيست الإسرائيلي يمنح الثقة لحكومة نتنياهو الأشد تطرّفا

الخميس ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

صوّت الكنيست الإسرائيلي على منح الثقة للحكومة الـ37 في كيان الاحتلال، والسادسة التي يرأسها زعيم حزب"الليكود"اليميني بنيامين نتنياهو، بأغلبية 64 صوتا مقابل 54.

العالم - مراسلون

وتوصف الحكومة الجديدة بأنها الأكثر يمينية والأشد تطرفا في تاريخ الحكومات الإسرائيلية،كما تضم حكومة نتنياهو الجديدة نوابا مدانين بتهم جنائية.

وقال نتنياهو خلال الجلسة إن المهمة الأولى لحكومته ستكون إحباط مساعي إيران لتطوير سلاح نووي يهدد الكيان ويقوّض أمنها، على حد تعبيره مضيفا أنه يتوقع مزيدا من اتفاقيات التطبيع خلال الفترة المقبلة.

وقاطعه خصومه وهتف بعضهم "ضعيف! ضعيف!". ويقول هؤلاء إن نتنياهو اضطر إلى إبرام اتفاقات مكلفة للحصول على شركاء جدد بعد أن قاطعته أحزاب الوسط بسبب المشاكل القانونية التي يواجهها.

وخلال الجلسه والتي وصفت بالصاخبه تم تعين رئيسا جديدا الكنيست ويعمل اعضاء معسكر نتنياهو على فرض واللغاء قوانين تصب لصالحهم للهروب من قضايا فساد وخيانة للامانة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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