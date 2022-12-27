منظمة حقوقية تحذر من اعتزام السعودية اعدام عدد من معتقلي الرأي

العالم ـ السعودية

واضافت منظمة سند الحقوقية على حسابها الرسمي على تويتر: أصدرت المحكمة العسكرية التي أنشئت لمحاكمة معتقلي الرأي العسكريين أحكام بالإعدام على العشرات منهم، والذين تم نقلهم لسجن الحائر من مناطق مختلفة منذ شهرين.

وفي تغريدة اخرى أكدت منظمة سند أن من بينهم سجناء عسكريين حويطات اعتقلوا بسبب تعبيرهم عن رأيهم ورفض التهجير القسري عرف منهم: عيد حمود الحويطي وسليمان محمد الحويطي وقد انقطعت اخبارهم عن ذويهم منذ نقلهم لسجن الحائر.

وأكدت سند أنها تعمل لمعرفة بقية الأسماء، وتهيب بجميع الأحرار للعمل لوقف حدوث هذه المذبحة وكشف انتهاكات النظام في السعودية لجميع دول العالم. كما تحذر الحكومة السعودية الاقدام على هذه الخطوة.