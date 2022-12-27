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وزير الخارجية الايراني يصل الى مسقط

وزير الخارجية الايراني يصل الى مسقط
الثلاثاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٨ بتوقيت غرينتش

وصل وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان إلى مسقط مساء اليوم الثلاثاء لاجراء محادثات بشان القضايا الثنائية والإقليمية والدولية مع المسؤولين في سلطنة عمان.

العالم - ايران

وكان أمير عبداللهيان قد شارك الأسبوع الماضي في قمة بغداد 2 في الأردن ، واجرى على هامش المؤتمر محادثات مهمة مع مختلف المسؤولين المشاركين في القمة.

ومن اللقاءات المهمة اللقاء مع وزير الخارجية السعودي حيث اعلن الجانبان استعدادهما لمواصلة المفاوضات الثنائية.

كما التقى وزير الخارجية الايراني، جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي وناقش معه العديد من القضايا ، بما في ذلك مفاوضات فيينا.

واجرى امير عبداللهيان كذلك محادثات مع مسؤولين من دول فرنسا والكويت وقطر والاردن ومصر والعراق على هامش مؤتمر بغداد 2.

وكان وزير الخارجية الايراني قد اعلن استعداد إيران لعقد اجتماع مشترك لوزراء الخارجية والدفاع في الخليج الفارسي والدول المجاورة وذلك في منتدى طهران للحوار الذي عقد الأسبوع الماضي بحضور دبلوماسيين ومفكرين إيرانيين وأجانب.

كما التقى أمس نائب وزير الخارجية القطري في طهران وتلقى رسالة خطية من نظيره القطري.

يذكر ان دول المنطقة رحبت بتوجهات الحكومة الايرانية في تعزيز العلاقات مع الجوار والمنطقة واعلنت عن الرغبة بالتقارب وتوثيق العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وتحدث العاهل الأردني، في لقاء مع وزير الخارجية الايراني، على هامش مؤتمر بغداد 2، عن فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين ، وأعلن المسؤولون العراقيون عن جهود لتحسين علاقات إيران مع مصر والأردن.

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وزير الخارجية الايراني يصل الى مسقط

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