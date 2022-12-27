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عبداللهيان: أحمل رسالة من رئيس الجمهورية الى سلطان عمان

عبداللهيان: أحمل رسالة من رئيس الجمهورية الى سلطان عمان
الثلاثاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٥١ بتوقيت غرينتش

اعلن وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان بانه يحمل رسالة من رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي الى سلطان عمان هيثم بن طارق.

عبداللهيان: أحمل رسالة من رئيس الجمهورية الى سلطان عمان

اعلن وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان بانه يحمل رسالة من رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي الى سلطان عمان هيثم بن طارق.

وقال امير عبداللهيان في تصريح للصحفيين حين وصوله الى مسقط مساء الثلاثاء: إن طهران ومسقط عقدتا دائمًا مشاورات ثنائية وإقليمية ودولية حول حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واضاف: ان سلطنة عمان هي مركز الحوار الإقليمي حول مختلف القضايا. سواء فيما يتعلق بإيران او الأزمات الإقليمية، لعب كبار المسؤولين العمانيين دائمًا دورًا خيّرًا.

وقال وزير الخارجية: هذه الزيارة تشكل فرصة لاستعراض القضايا الثنائية بين البلدين ومتابعة القضايا التي تحتاج إلى المزيد من التسريع.

واوضح بأن الأزمات في اليمن وأفغانستان وأوكرانيا تحظى بالاهتمام في هذه المحادثات.

واعلن امير عبداللهيان بانه يحمل رسالة من رئيس الجمهورية الى سلطان عمان سيقوم بتسليمها في محادثات الغد وقال: ان المسؤولين العمانيين لعبوا على الدوام دورًا إيجابيًا وبناء في تقريب وجهات نظر الطرفين (في مفاوضات رفع الحظر) والوصول إلى الخطوات النهائية للاتفاق.

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