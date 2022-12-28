الأربعاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٣:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

المقداد يبحث مع لافروف 'التعافي المبكر' في سوريا

المقداد يبحث مع لافروف 'التعافي المبكر' في سوريا
الأربعاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٥٥ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الخارجية السوري فيصل المقداد خلال محادثة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها وتحديات الممارسات الغربية على العالم.

العالم - سوريا

واستعرض الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى المواضيع المتعلقة بالمساعدات الإنسانية وقرار مجلس الأمن 2642، وتنصل الدول الغربية من التزاماتها بموجب هذا القرار، وخصوصا فيما يتعلق بمشاريع التعافي المبكر.

وأدان المقداد سياسات الولايات المتحدة وحلفائها لإطالة أمد الأزمة في أوكرانيا بهدف خدمة مصالحها الضيقة.

وجدد الوزير السوري، التعبير عن إدانة دمشق للحملات الغربية التي تستهدف روسيا الاتحادية، وكذلك محاولات تقويض أمنها القومي، مشيرا إلى أهمية الدور الروسي على الساحة الدولية لمواجهة مشاريع الهيمنة الغربية، وصولا إلى إنشاء نظام دولي متعدد الأقطاب يحقق مصالح شعوب العالم وأمنها.

بدوره جدد لافروف موقف موسكو الداعم لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، ودعمها لجهود دمشق فيما يتعلق بعودة اللاجئين، مؤكدا أهمية الجهود المبذولة للتحضير لاجتماعات اللجنة المشتركة السورية الروسية لبحث القضايا الاقتصادية المشتركة وتطوير العلاقات الثنائية.

وأكد لافروف إصرار روسيا على الاستمرار بجهودها لحماية سكان دونباس، معبرا عن تقدير بلاده لموقف سوريا الداعم لها في مواجهة هذه التحديات.

روابط ذات صلة

المقداد: موقف سورية ثابت وداعم لطهران ونثق بحكمة قيادتها

المقداد يلتقي رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح

المقداد يبحث مع بيكدلي علاقات التعاون القنصلي بين سورية وإيران

بيدرسون يبحث في دمشق مع المقداد عددا من الملفات الهامة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المقداد يبحث مع لافروف 'التعافي المبكر' في سوريا

كيم يوجه بتعزيز القدرات الدفاعية وسط 'أجواء استفزازية'

عبداللهيان: أحمل رسالة من رئيس الجمهورية الى سلطان عمان

وزير الخارجية الايراني يصل الى مسقط

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 27-12-2022

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 27-12-2022