اتفاق إيراني عراقي على تطوير التعاون في المجال الصحي

العالم - إیران

وقالت الوزارة في بيان، اوردته وكالة الانباء العراقية (واع) ان “وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي استقبل اليوم، وزير الصحة في جمهورية ايران الاسلامية بهرام عين اللهي برفقة السفير الايراني محمد كاظم آل صادق وعدد من اعضاء مجلس الشورى الايراني بحضور النائب سهام الموسوي رئيسة لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب وعدد من المسؤولين في وزارة الصحة العراقية”.

واضافت انه “تم خلال اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون المشترك في مجال توفير الادوية والمستلزمات الطبية وتبادل الزيارات بين الفرق الطبية وعقد المؤتمرات الطبية المشتركة وعلاج المرضى وتدريب الملاكات الطبية والصحية”.

وذكرت انه “تم عقد مؤتمر صحفي مشترك بين الوزيرين بعد الاجتماع، حيث اكدا على عمق العلاقة التاريخية بين البلدين الجارين والشعبين الشقيقين”، لافتا الى انه “تم الأعلان خلال المؤتمر عن تشكيل لجنة ثنائية مختصة لبحث مجالات التعاون الصحي الثنائي، وعلاج المرضى واستقدام الفرق الطبية لاجراء العمليات المعقدة، واجراء تعاون الجامعات الطبية في البلدين بمجال التعليم والتدريس الطبي والصحي، والتنسيق بين اللجان النيابية الصحية بالبلدين لاصدار القوانين التي تدعم الواقع الصحي، واجراء التعاون التعليمي الثنائي لكليات الطب والبورد العراقي، فضلا عن افتتاح فروع للعلوم الطبية للجامعات الايرانية في كربلاء المقدسة”.

وأشاد وزير الصحة صالح الحسناوي بـ”التعاون الصحي بين البلدين”، مؤكدا “حرص العراق ووزارة الصحة على استمرار التعاون لمصلحة الشعبين”.